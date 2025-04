Deputado baiano é cotado para assumir liderança do União Brasil

Deputado federal Arthur Maia - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

O deputado federal Arthur Maia (BA) está sendo cotado para assumir a liderança do União Brasil na Câmara, caso se confirme a saída do correligionário Pedro Lucas Fernandes (MA) para assumir o Ministério das Comunicações no governo Lula (PT).

Além do baiano, outros nomes estão sendo cotados, a exemplo dos seguintes deputados: Damião Feliciano (PB), Fernando Marangoni (SP) e Fernando Coelho (PE), segundo informações da coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Os parlamentares entram na bolsa de apostas dos correligionários em meio a contragosto para que o ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho, assumisse o posto, como afiança o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP).

No ano passado, o posto era ocupado pelo também baiano Elmar Nascimento.

O Portal A TARDE entrou em contato com o deputado Arthur Maia para esclarecer as especulações, mas até a publicação desta nota, não obteve retorno.

Mudanças no Ministério das Comunicações

O deputado federal Juscelino Filho pediu demissão do cargo de ministro do governo Lula (PT) na última terça-feira, 8, após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por supostos desvios de emendas parlamentares quando exercia o mandato de deputado.

Dois dias após a exoneração de Juscelino, o governo Lula (PT) confirmou o convite ao deputado Pedro Lucas Fernandes (MA) para assumir o posto e o confirmou como titular da pasta.

O parlamentar, contudo, exercia a função de liderar o bloco na Casa Legislativa, e desde então, o posto segue sem um nome.