Urgente! Ministro das Comunicações pede demissão

Juscelino Filho comunicou decisão em carta para Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Juscelino Filho (União Brasil) não é mais ministro das Comunicações. O deputado federal licenciado pediu demissão do cargo na noite desta terça-feira, 8, decisão já esperada por aliados, em carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Juscelino foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por supostos desvios de emendas parlamentares quando exercia o mandato de deputado. Ao comunicar sua saída do ministério, o agora ex-ministro disse ter tomado "uma das decisões mais difíceis" da sua trajetória política.

"Hoje tomei uma das decisões mais difíceis da minha trajetória pública. Solicitei ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva meu desligamento do cargo de ministro das Comunicações. Não o fiz por falta de compromisso, muito pelo contrário. Saio por acreditar que, neste momento, o mais importante é proteger o projeto de país que ajudamos a construir e em que sigo acreditando", diz trecho da carta.

"A decisão de sair agora também é um gesto de respeito ao governo e ao povo brasileiro. Preciso me dedicar à minha defesa, com serenidade e firmeza, porque sei que a verdade há de prevalecer. As acusações que me atingem são infundadas, e confio plenamente nas instituições do nosso país, especialmente no Supremo Tribunal Federal, para que isso fique claro. A justiça virá", destacou Juscelino.

Juscelino Filho assumiu o cargo no início do governo Lula, em 2023. A pasta chegou a ter os baiano Elmar Nascimento e Paulo Azi entre os especulados, o que não se concretizou na época da montagem da atual gestão.

Filiado ao União Brasil, ele foi eleito deputado federal pela terceira vez em 2022, com 142.419 votos.