Articulação de Esquerda lança candidato à presidência do PT baiano

Tendência lança candidatura à presidência do PT - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O núcleo Articulação de Esquerda vai apresentar a candidatura do militante Gabriel Cavalcanti à presidência estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) na Bahia. O Processo de Eleições Diretas (PED) da sigla tem previsão de ocorrer no dia 6 de julho.

Gabriel começou atuando no Movimento Estudantil na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). Ele também passou pelo posto de assessor jurídico do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), além de colaborar na organização de conselhos locais de saúde na periferia da segunda maior cidade do estado. A chegada do militante embola ainda mais a disputa pela sucessão de Éden Valadares, atual presidente do partido.

Além de Gabriel, o vereador de Camaçari, Tagner Cerqueira; Sandro Magalhães, presidente do PT Serrinha; Ellen Coutinho, integrante do Diretório Nacional da sigla; Liu Durães, dirigente do Movmento Sem Terra (MST); Gutierres Barbosa, presidente nacional do Setorial Inter-religioso do PT, e Rodrigo Pereira.

Outros nomes também avaliam entrar para a disputa, como o deputado estadual Robinson Almeida, o ex-presidente estadual e atual vice da Executiva Nacional, Everaldo Anunciação, e o tesoureiro Tássio Brito.

As candidaturas poderão ser registradas até o dia 28 de abril. O PED acontecerá nas esferas municipal, estadual e nacional.