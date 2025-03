Éden celebra ida de Everaldo para vice-presidência do PT: "Orgulho"

Everaldo Anunciação foi eleito vice-presidente nacional do PT - Foto: Divulgação

O presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Éden Valadares, comemorou nesta quinta-feira, 20, a escolha do ex-presidente da legenda no estado, Everaldo Anunciação, ser escolhido e assumir a vice-presidência do PT Nacional.

“Celebro, comemoro e apoiei a chegada de Everaldo à Executiva Nacional do PT. Um cara que foi dirigente da CUT, do PT, que está há 30, 40 anos na linha de frente, contribuindo com o fortalecimento do partido na Bahia e no Brasil.”

Éden fez questão de reconhecer a grande contribuição que Everaldo e tantos outros quadros importantes do partido tiveram durante suas históricas e importantes trajetórias na legenda.

“Acredito que a chegada dele à Executiva Nacional é motivo de orgulho das anteriores e incentivo às novas gerações do PT. Aliás, deixa eu recalibrar as coisas aqui. Renovação não é abandono ou esquecimento. É reconhecimento, é inovação da luta. Da nossa luta. Não chegaríamos até aqui se não existisse Paulo Jackson, Luiza Bairros, Zezéu Ribeiro, Luiz Alberto e tantos mais”, destacou Éden.

“Mas a luta continua e deve continuar. Apontando para a frente sem perder de vista a caminhada. Insisto, celebro e trabalhei para a chegada de Everaldo na direção nacional do PT. Como defendo, por exemplo, que um quadro como Jonas Paulo, da qualidade de Jonas, seja melhor aproveitado pelo nosso governo. Nada contra Cláudio Peixoto por quem cultivo admiração e respeito. Mas, sob o olhar do PT, a SEPLAN já teve Gabrielli, Zezéu, Pinheiro, por que não um Jonas Paulo? Tem a Bahia na cabeça para 2030, 2050 no sentido do desenvolvimento e da igualdade social”, acrescentou o presidente do PT Bahia.

Éden concluiu afirmando que a trajetória de Everaldo é um exemplo para todos os quadros do partido, pela sua dedicação e incansável luta para transformar a Bahia com o projeto do PT de desenvolvimento do estado, de inclusão e justiça social. “Então, repare, eu sou um entusiasta da renovação, acredito que a palavra educa, mas o exemplo arrasta e por isso não vou disputar a reeleição, mas isso não quer dizer que quem abriu caminho deva ser descartado. Só chegamos até aqui graças a eles. Essa turma tem que ter tarefa e lugar de fala. Tem que contribuir. E fico muito feliz que Everaldo depois de tanta contribuição, tanta militância, 35, 40, 45 anos de PT esteja nos representando lá”.