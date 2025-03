Relator do Orçamento comemora aprovação do projeto no Congresso

Orçamento foi aprovado nesta quinta-feira, 20, no Congresso Nacional - Foto: Andressa Anholete | Agência Senado

Relator do Orçamento 2025, o senador Ângelo Coronel (PSD-BA), reconheceu o atraso para votação do projeto, de autoria do Executivo, e considerou a postergação da análise da proposta como “positiva” para o governo Lula (PT).

“Missão cumprida. Acabamos de votar o orçamento geral da União para este ano de 2025. Houve um atraso? Houve, mas um atraso benefício. Pois, ao longo desses 90 dias, porque já poderíamos ter votado em dezembro, o governo conseguiu incluir via ofício rubricas novas”, disse o baiano.

O projeto do Orçamento Anual de 2025 foi aprovado nesta quinta-feira, 20, no Congresso Nacional, com três meses de atraso. Normalmente, a matéria é votada sempre no mês de dezembro do ano anterior, antes do recesso parlamentar.

Ao comemorar o aval, Coronel declarou “estar feliz por ter contribuído” com a proposta e mencionou os programas sociais incluídos no Orçamento anual, na reta final da apresentação do seu parecer.

“Eu fico feliz em poder ter contribuído para a implantação do vale-gás, do Pé-de-Meia, de ter alocado recursos para isso. Agora, as emendas também vão começar a ser liberadas após a sanção do presidente Lula”, afirmou.

O pessedista ainda falou sobre as suas expectativas para a liberação das emendas parlamentares, aprovada na noite de quarta-feira, 19, no Congresso.

“Esperamos que o presidente sancione o mais rápido possível para que com isso a gente possa solicitar que os prefeitos do Brasil entre no sistema e comece a cadastrar as emendas indicadas pelos seus respectivos representantes”, concluiu.

