Com covid, senador Ângelo Coronel está internado em hospital

O senador Ângelo Coronel (PSD) está internado após ter sido contaminado pela segunda vez pela Covid-19. Em publicação nas redes sociais na terça-feira, 23, direto do hospital, o parlamentar comentou que estava com sintomas de gripe que pioraram ao longo do dia e reforçou que está com as vacinas em dia.

"Oi, gente. Estava com sintomas de gripe que pioraram ao longo do dia e infelizmente testei positivo para Covid. Graças a Deus estou vacinado, então agora é ficar de repouso e cumprir o período de isolamento para voltar aos compromissos de trabalho. Vou continuar dando notícias", escreveu o senador.

Coronel teve covid a primeira vez em no final de 2020, no auge da pandemia no Brasil.

