Enxurrada de pré-candidaturas revela racha no PT da Bahia

Eleições no PT da Bahia acontecem em julho - Foto: Divulgação / PT-Bahia

A disputa pela presidência do Partido dos Trabalhadores da Bahia ganhou mais um postulante. O vereador de Camaçari Tagner Cerqueira anunciou sua pré-candidatura ao posto prometendo ampliação da legenda no estado. No dia 6 de julho, o partido realiza o PED (Processo de Eleições Diretas) para escolha dos novos presidentes dos diretórios estaduais, municipais e nacional.

“Nós fazemos parte de uma tendência dentro do partido que é o Movimento PT, que é liderado pelo prefeito de Camaçari Luiz Caetano e a deputada federal, Ivoneide Caetano. Diante da eleição que se aproxima, nosso nome foi apresentado para ajudar na unidade do partido e ajudar cada vez mais a ampliar a legenda pela Bahia e levar cada vez mais o PT para interior do estado e tendo como tarefa principal a reeleição do governador Jerônimo”, disse Tagner ao Portal A TARDE.

Além do edil camaçariense, outro parlamentar pode entrar na disputa. Conforme informações apuradas pela reportagem, o deputado estadual Robinson Almeida avalia colocar seu nome no pleito. Procurado pela reportagem, ele não negou a possibilidade.

“Várias lideranças do PT têm me feito essa sugestão. Não tomei a decisão de colocar o meu nome na disputa, mas não veto essa hipótese. Vou consultar a minha base política, conversar com as tendências internas e sentir a receptividade dos nossos líderes maiores, Jerônimo, Wagner e Rui ao meu nome”, respondeu.

Outros cinco petistas já colocaram o nome à disposição. São eles: o presidente do PT de Serrinha, Sandro Magalhães; a integrante do Diretório Nacional, Ellen Coutinho; a dirigente do Movimento Sem Terra (MST), Liu Durães; o presidente nacional do Setorial Inter-religioso do PT, Gutierres Barbosa e o militante Rodrigo Pereira.

Ainda existe a possibilidade da entrada do ex-presidente do PT baiano e atual vice da Executiva Nacional, Everaldo Anunciação no páreo. Mais um nome que pode surgir é o do tesoureiro Tássio Brito.

O registro de candidaturas se encerra dia 28 de abril. Somente no dia 29 o PT pode saber oficialmente quantas chapas e quantos candidatos irão disputar a eleição do partido na Bahia.

Racha

A quantidade de postulantes ao posto pode ser explicada por um racha no grupo do atual presidente Éden Valadares. Ele teria desistido de tentar um novo mandato à frente do partido justamente por conta destas disputas internas e estaria com dificuldades em conseguir apoio para o seu candidato, Sandro Magalhães, que, por tabela, também teria apoio do senador Jaques Wagner.

O presidente de Serrinha, Júlio Pinheiro, foi o escolhido por Jerônimo Rodrigues e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, mas declinou da disputa.

“Tem um racha. A tendência de Éden perdeu força na sucessão. Hoje o partido está dividido. Daí surgem os nomes de Everaldo e de Tássio, que é ligado a Valmir Anunciação [deputado federal]”, revelou uma fonte.

Em contato com a reportagem, Éden classificou a disputa interna como algo “natural” diante das várias correntes de pensamento do partido. “No âmbito interno do PT, vários militantes se organizam em torno de correntes de pensamento, de visões de partido e de mundo próprios, para debater e disputar os rumos do PT. Isso faz o PT um partido único e estou certo de que dessa característica vem muito da nossa força. Dessa capacidade de construir com quem pensa diferente, de confrontar ideias e produzir unidade de ação, do embate entre teses e antíteses que produzem grandes sínteses que transformaram o PT no maior partido da Bahia e do Brasil”, destacou o dirigente.

“O PT é um partido inquieto e em disputa. Nossa força está na capacidade de ir convencendo e sendo convencido, de encontrar pontos em comum e produzir a maior unidade possível. E estou certo que vamos conduzir o maior PED da história do PT Bahia, com profundo e amplo debate, muita transparência, lisura e participação da nossa base militante, e desse processo construiremos a maior unidade possível para os desafios de 2026. Tanto para a renovação dos mandatos de Lula e Jerônimo, com ampliação das nossas bancadas parlamentares”, pontuou Éden.