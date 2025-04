Após deixar o PP, Neto Carletto se filia ao Avante

Neto Carletto agora está filiado ao Avante - Foto: Reprodução | Instagram do Avante

A bancada baiana do Avante na Câmara dos Deputados ganhou mais um parlamentar. O deputado federal Neto Carletto oficializou sua filiação ao partido, em reunião da executiva nacional, no último final de semana.

Carletto foi eleito em 2022 pelo PP, com 164.655 votos, sendo o quinto mais votado do estado. Em nota, o Avante, nova casa do deputado, disse que o deputado chega para "somar experiência, representatividade e capacidade de articulação".

"Neto Carletto chega ao Avante para somar experiência, representatividade e capacidade de articulação. Sua filiação foi recebida com entusiasmo pela Executiva Nacional do partido, que vê na chegada do deputado mais um passo importante rumo ao fortalecimento da sigla em âmbito nacional", diz trecho da nota.