Carletto detalha saída do PP e ida ao Avante: “Oficialmente desligado"

O deputado federal, Neto Carletto, confirmou sua saída do Progressistas e detalhou todo o processo de transição para o Avante. O parlamentar especificou que sua partida da sigla ocorre após convite do presidente nacional da legenda, o senador Ciro Nogueira.



“Foi uma conjuntura que nós desenvolvemos desde o ano passado quando recebi o convite do presidente nacional do Avante para criar uma nova base que estivesse alinhada ao governo estadual e ao governo federal, já que em 2022 o PP resolveu caminhar em outra direção. Logo após as eleições, o próprio partido decidiu ocupar cargos na gestão de oposição ao governo do estado e por isso a gente, nesse momento, teve a oportunidade de ingressar no Avante”, iniciou a justificativa.

“A minha expectativa era me filiar somente em 2026, porém, graças a boa convivência, eu tive essa liberação do senador Ciro Nogueira para a minha desfiliação. E a partir de agora, que saiu recentemente, foi homologada pelo TSE e já estou desligado oficialmente do PP. Agora nós iremos traçar as conjunturas para que eu possa me filiar ao Avante e posso fazer isso a qualquer tempo e estou esperando o momento certo”, declarou, acrescentando que já vem trabalhando no grupo político.

Carletto também citou o seu tio Ronaldo Carletto, presidente do Avante Bahia, também como um ponto importante para esse processo de mudança.“Temos uma parceria muito boa e saudável, nós construímos a política juntos, discutimos política, não só a partidária, mas a pública”, disse.



