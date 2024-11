Bahia tem previsão de chuvas e trovoadas nesta segunda-feira

Temperaturas na capital devem oscilar entre 24°C e 27°C - Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

O dia amanheceu chuvoso na capital baiana. De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), são esperadas chuvas moderadas com possibilidade de trovoadas, em Salvador, nesta segunta-feira, 11.

O órgão informa que a previsão se dá em função da atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema meteorológico que deverá perder força ao longo do dia.

As temperaturas devem oscilar entre 24°C e 27°C, com umidade relativa do ar entre 65% e 90%. Os ventos devem ser de fracos a moderados com rajadas, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Confira a previsão do tempo em cidades do interior do estado:

Feira de Santana

- Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

- Temperatura mínima de 22ºC e máxima de 28ºC

Vitória da Conquista

- Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

- Temperatura mínima de 18ºC e máxima de 26ºC

Ilhéus

- Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

- Temperatura mínima de 22ºC e máxima de 26ºC

Luís Eduardo Magalhães

- Muitas nuvens com chuva isolada

- Temperatura mínima de 20ºC e máxima de 25ºC

Juazeiro

- Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

- Temperatura mínima de 21ºC e máxima de 36ºC