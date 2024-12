Três baianos assinaram novo pedido de arquivamento do PL da Anistia

Deputados baianos que assinaram novo pedido de arquivamento - Foto: Mario Agra | Bruno Spada | Câmara dos Deputados

Dos 21 deputados federais que assinaram o novo pedido para o arquivamento do projeto de lei, que prevê anistia aos envolvidos nas manifestações antidemocráticas de 8 de janeiro de 2023, apenas três são baianos, até o momento.

Entre os nomes que assinaram o documento estão a deputada Lídice da Mata (PSB), Bacelar (PV) e Neto Carletto (PP).

Leia mais

>> Deputados enviam novo pedido de arquivamento da PL da Anistia

>> Deputados baianos reagem ao indiciamento de Bolsonaro

>>Presidente do PT faz coro por prisão de Bolsonaro após indiciamento

A nova lista, encabeçada pelo líder do governo José Guimarães (PT/CE), foi encaminhada ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), na quinta-feira, 21.

O envio do documento coincidiu com o dia em que a Polícia Federal (PF) indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 36 integrantes do antigo governo por suposta participação na trama golpista que envolvia o assassinato do presidente e vice-presidente eleitos, Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), além do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.