Avante deve dar salto e ter uma das maiores bancadas da Alba

Bancada do Avante na Alba deve ser turbinada até 2026 - Foto: Carlos Amilton | Agência ALBA

O salto do Avante no número de prefeitos na Bahia nas eleições de 2024, quando passou de quatro para 60, pode se refletir também na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O partido deve aumentar de forma significativa sua bancada na Alba até 2026. As mais recentes possibilidades de filiação incluem os deputados do PL, Victor Azevedo e Raimundinho da Jr., que sofrem fritura no partido e já tiveram o processo de expulsão aberto pela direção estadual do partido.

“Temos uma relação muito boa com eles e já estamos conversando”, revelou o deputado federal Neto Carletto, que se desfiliou do PP e deve confirmar a ida ao Avante nos próximos dias.

Além deles, os hoje membros do PP Nelson Leal e Felipe Duarte já estão com um pé no Avante. Outro que pode fazer a mesma mudança é Niltinho. Também não estão descartadas as chances de Binho Galinho (Patriota) reforçar a legenda.

Se todas as alterações se confirmarem, o Avante, que atualmente conta apenas com Patrick Lopes como deputado estadual, passará para sete parlamentares, ficando atrás apenas das bancadas do União Brasil (10), PT (9) e PSD (9).

Filiações fora da janela

Caso a expulsão dos deputados estaduais do PL sejam confirmadas, eles já podem se filiar a outro partido a qualquer tempo. Já aqueles que tiverem o aval da legenda para se desfiliar, como pode ser o caso dos parlamentares do PP, precisam ainda da confirmação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para legitimar sua saída.

“Em nenhum dos dois casos os deputados precisam esperar a abertura da janela partidária para se filiar a outro partido”, resumiu o especialista em direito eleitoral, Ademir Ismerim.