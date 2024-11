Neto Carletto deve assumir cargo do Avante na Câmara dos Deputados

Deputado federal Neto Carletto - Foto: Reprodução | Câmara dos Deputados

Neto Carletto ainda não se filiou ao Avante, mas já está em negociação para ocupar cargos do partido na Câmara dos Deputados. Recém saído do PP, o deputado baiano revelou ao Portal A Tarde que pode assumir a liderança do partido na Casa no lugar de Luís Tibé ou a presidência da Comissão de Administração e Serviços Públicos (Casp), que hoje é ocupada por Waldemar Oliveira (Avante -PE).

Neto Carletto já teve aval do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se desfiliar aos progressistas, movimento que também teve aval do presidente nacional da legenda, o senador Ciro Nogueira. Apesar disso, ele ainda não tem uma data para formalizar sua filiação ao Avante, que na Bahia é presidido pelo seu tio, Ronaldo Carletto.

O parlamentar disse que o partido já trabalha para pelo menos dobrar o número de cadeiras na Câmara Baixa nas eleições de 2026, que atualmente são nove. Parte desse projeto passa pela Bahia.

Neto Carletto acredita que, assim como ele, mais deputados de mandato se filiem ao Avante. “É um dos partidos que mais cresceu na Bahia e é aliado dos governos estadual e federal. É a bola da vez”, destacou.