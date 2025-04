Bancada por ACM Neto, candidatura de Caiado vira piada no União Brasil

Candidatura de Caiado não conta com apoio do próprio partido - Foto: Divulgação | União Brasil

Bancada pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), a pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), à presidência da República, lançada na última sexta-feira, 4, em Salvador, tem sido alvo de piadas e comentários sarcásticos dentro do União Brasil, seu partido, de acordo com apuração feita pelo Portal A TARDE.

Internamente, a ala 'anti-Caiado', que é crítica ao movimento iniciado pelo governador e Neto, tem dito que a pré-candidatura não vingará e cairá nos próximos meses. Em Brasília, o núcleo liderado por nomes como Luciano Bivar e os ministros Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações) defende que o partido caminhe ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já no primeiro turno das eleições de 2026.

Consultado pelo Portal A TARDE, um importante nome da cúpula nacional do União Brasil reagiu de forma sarcástica ao comentar o evento realizado no Centro de Convenções de Salvador.

"Novo concorrente do Padre Kelmon", disparou a figura política em tom de piada. A mesma fonte defendeu, em condição de anonimato, uma aliança com Lula já no primeiro turno.

A forte presença de aliados de Caiado de Goiás também foi vista como um sinal de que a pré-candidatura conta apenas com o entusiasmo do governador e de Neto. "Só tinha gente de Goiás no evento", brincou outro nome do próprio partido.

Na contramão da ala pró-reeleição de Lula, nomes como Sérgio Moro, Henrique Mandetta, José Agripino e o próprio ACM Neto (União Brasil) afirmam que uma candidatura de Caiado pode 'neutralizar' essa aliança já no primeiro turno. Em conversa com o Portal A TARDE durante o evento, na sexta, um dos citados disse, em anonimato, que o objetivo principal é uma dobradinha Caiado/Neto, com o ex-prefeito novamente disputando o governo da Bahia.

O União Brasil é fruto de uma fusão entre os extintos Democratas e PSL, sigla que elegeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2018. O Portal A TARDE tentou contato com Antônio de Rueda, que hoje preside o partido a nível nacional, mas não obteve retorno até a publicação.