Deputado do União Brasil ignora Caiado para acompanhar Jerônimo

Agenda institucional aconteceu em Paulo Afonso, norte do Estado - Foto: Thuane Maria | GOVBA

O deputado federal Marcinho Oliveira parece estar cada vez mais distante do seu partido: União Brasil. Ele foi um dos parlamentares que não participar da cerimônia de pré-candidatura à presidência do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), na manhã desta sexta-feira, 4, no Centro de Convenções de Salvador.

Indo na contramão do partido, o deputado optou por estreitar os laços com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), e marcou presença na agenda do petista voltada para educação, em Paulo Afonso, no norte do Estado. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também esteve no evento.

Marcinho Oliveira é aliado de primeira hora do deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil), que é contrário à candidatura de Caiado, e a favor da reeleição do presidente Lula (PT).

Nos bastidores, ventila-se que o parlamentar deve debandar do grupo do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e se filiar ao Avante, partido da base de Jerônimo, para disputar as eleições de 2026.

