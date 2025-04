Maioria do União Brasil quer apoiar Lula em 2026, diz ministro

Ministro do Turismo quer apoio do União Brasil a Lula - Foto: Joédson Alves | Agencia Brasil

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), afirmou, nesta segunda-feira, 7, que a maior parte do União Brasil, seu partido, prefere apoiar à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026, mesmo com a pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, da mesma sigla.

Celso disse respeitar o movimento de Caiado, mas pontuou ter certeza de que o número de membros do União Brasil simpatizantes a uma aliança com Lula nas urnas pode aumentar ainda mais no próximo ano.

“Respeito a posição do governador Caiado, que tem esse sentimento [contra Lula] em seu coração e vai defender nas prévias e no momento oportuno à executiva do partido que ele seja o candidato", afirmou o ministro, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

"A gente tem uma ampla maioria formada por deputados, senadores e lideranças em todo o País. Tenho certeza que em 2026 o nosso partido vai ter uma maioria ainda maior na defesa da reeleição do presidente Lula", completou.

Caiado lançou sua pré-candidatura a presidente em Salvador, na última semana, com importantes nomes da política nacional. Mesmo com o passo inicial dado pelo governador, o União Brasil ainda permanece rachado entre os que apoiam a voo solo do partido e uma aliança com Lula.