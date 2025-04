Tarcísio nega candidatura à Presidência: “Focado em São Paulo"

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) - Foto: Marcelo S. Camargo / Governo do Estado de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), descartou a possibilidade de disputar a Presidência da República em 2026. Ele é um dos nomes cotados para substituir o inelegível ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no pleito.

Durante a abertura do 11º Brazil Investment Forum na manhã desta terça-feira, 8, Tarcísio revelou que seu plano para 2026 é o de concorrer à reeleição. "Quero ficar em São Paulo, Estado que me abraçou. Estou focado em São Paulo. Quero ajudar a fortalecer uma candidatura de direita, seja com (Jair) Bolsonaro ou outro candidato", disse o governador.

O gestor foi um dos governadores presentes no ato pró-anistia organizado por Bolsonaro no último domingo, 6. Em discursos recentes, o chefe do Executivo do estado mais populoso do Brasil, vem defendendo o ex-presidente e aumentado o tom das críticas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além dele, também aparecem como possibilidade da direita para a corrida ao Palácio do Planalto a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL), o influencer e empresário Pablo Marçal (PRTB) e os governadores do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que lançou a pré-candidatura em Salvador na última sexta-feira, 4.