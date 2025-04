Lula é vacinado contra a gripe com presença de 'algoz' de Bolsonaro

Lula, Aclkmin e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) foram vacinados contra a gripe, nesta segunda-feira, 7, enquanto cumpriam agenda no município de Montes Claros, em Minas Gerais. Entre os presentes, estava o mascote da campanha de imunização no Brasil, o Zé Gotinha, que protagonizou um momento inusitado com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Durante a pandemia da Covid-19, em dezembro de 2020, o então presidente da República foi apertar a mão do famoso personagem durante o lançamento do Plano Nacional de Imunização, em Brasília, mas acabou sendo ignorado pela pessoa usava a fantasia. A cena repercutiu nas redes sociais. Meses depois, já em 2021, Lula chegou a questionar o 'sumiço' do mascote.

"Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha?", questionou o líder petista, hoje presidente da República.

A campanha nacional de vacinação contra a gripe teve início nesta segunda, 7, nas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, tendo idosos como prioridade na primeira etapa. Lula tem 79 anos, enquanto Alckmin, que é médico, tem 72 anos.