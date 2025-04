Haddad descarta populismo com isenção do Imposto de Renda

Haddad defende isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), descartou qualquer linha populista dentro do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o projeto de lei (PL) que aumenta a isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para quem recebe até R$ 5 mil por mês.

Durante agenda no município de Montes Claros, em Minas Gerais, Haddad defendeu que o projeto não causará nenhum dano ao equilíbrio das contas públicas, e afirmou que as mudanças vão atingir cerca de 15 milhões pessoas em todo o país. O ministro ainda pediu que a população fique atento ao trânsito do PL no Congresso Nacional.

“Se [projeto do imposto] passar, e esperamos que o Congresso vote com a mesma diligência que votou a reforma do consumo, todos os trabalhadores brasileiros com carteira assinada que ganharem até R$ 5.000 vão ficar 100% isentos do pagamento do Imposto de Renda", afirmou o ministro, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).