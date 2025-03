Haddad defende "esforço" de Lula para ajustar contas do país

Haddad defende postura adotada por Lula - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), saiu em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira, 20, ao falar sobre a condução da economia e do esforço do Palácio do Planalto.

Haddad, que comparou Lula a um "maestro", apontou questões que 'atrapalham' o processo de ajuste das contas públicas, como a disputa de interesses entre empresários e trabalhadores.

"O maestro dessa orquestra, o presidente, tem recebido esses insumos todo e, na minha opinião, ele está processando da maneira para além do possível. [Lula] Está fazendo um esforço realmente grande de coordenar os poderes, as ações, para conseguir os melhores objetivos", afirmou Haddad, que continuou.

"O empresário não quer abrir mão dos seus privilégios, o trabalhador não quer abrir mão dos seus direitos e não deve, porque é parte mais fraca, a classe política, o Judiciário e o Executivo têm a sua dinâmica", completou o ministro, em entrevista ao GloboNews Mais.