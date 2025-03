José Ronaldo se aproxima do governo Jerônimo e deve deixar oposição

José Ronaldo e Jerônimo Rodrigues durante agenda institucional - Foto: Divulgação | Governo do Estado

Prefeito de Feira de Santana pelo quinto mandato, José Ronaldo (União Brasil) tem se aproximado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas últimas semanas, mesmo sendo eleito como candidato de oposição nas eleições de 2024. A informação foi obtida pelo Portal A TARDE.

Membros ligados ao gestor, historicamente ligado ao antigo 'carlismo', afirmam que o político estaria disposto a migrar de lado, ainda que em movimento discreto e de longo prazo. Dentro do Palácio de Ondina, os mais otimistas acreditam que a postura estaria próximo de acontecer. Recentemente, José Ronaldo esteve com Jerônimo em uma agenda institucional, discutindo prioridades do município.

Nos bastidores, a possível guinada de José Ronaldo tem ligado o sinal de alerta da oposição. Uma das preocupações do grupo, em conversas recentes com o Portal A TARDE, é a possibilidade do prefeito levar consigo, caso mude de lado, os gestores dos demais municípios da região de Feira de Santana, onde possui influência. A reação dos prefeitos em 2022, quando José Ronaldo ficou fora da chapa majoritária de ACM Neto (União Brasil), é citada como exemplo pela parcela apreensiva do bloco.

Em 2022, quando o então ex-prefeito de Feira foi preterido do posto de vice de Neto, que escolheu a empresária Ana Coelho (Republicanos), os prefeitos da região não aderiram ao candidato como 'protesto'. Alguns afirmavam que a decisão do líder da oposição era uma traição pelo gesto feito por Zé Ronaldo em 2018, quando renunciou ao mandato de prefeito para concorrer ao governo contra Rui Costa (PT).

Outro ponto de alerta para a oposição é a sinalização de José Ronaldo de que não fará campanha forte para Neto em Feira de Santana em 2026, nem deixará o mandato pela metade para compor a chapa majoritária, mesmo com os acenos recentes do natural candidato.

O 'flerte' entre Zé Ronaldo e o grupo governista teria começado ainda em 2022, no auge da crise entre ele e ACM Neto. Na ocasião, o governador e hoje ministro Rui Costa (PT) teria chegado a enviar integrantes da gestão para Feira, a fim de atrair o líder político para o arco de alianças.

Último encontro

Nesta quarta-feira, 19, José Ronaldo e Jerônimo Rodrigues estiveram juntos no Congresso Cenários e Tendências, no Centro de Convenções de Feira de Santana. O registro dos dois políticos conversando circulou em alguns dos principais portais de notícias da 'Princesinha do Sertão', como é chamada carinhosamente a segunda maior cidade da Bahia.

O Portal A TARDE tentou contato com o prefeito para comentar o assunto, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.