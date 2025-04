Governo Lula deve aprovar greve para servidores federais

Lula espera aprovar projeto ainda este ano - Foto: Claudio Knebe | PR

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estuda regulamentar ainda em 2025 o direito à greve e à negociação coletiva de servidores do Executivo federal. Antes, o Planalto trabalhava com a ideia de enviar um Projeto de Lei para o Congresso Nacional no ano passado, o que não ocorreu.

Segundo informações do portal Metrópoles, o texto do PL foi fechado com as centrais sindicais, e agora está em discussão nos ministérios da Gestão e da Casa Civil. Depois disso, o projeto deve ser devolvido para os trabalhadores, sendo apresentado no Congresso em seguida.

Na última semana, a ministra da Gestão, Esther Dweck, afirmou estar aberta ao diálogo, ainda que as negociações só possam acontecer em um "próximo ciclo de governo".

“Vamos ver quem vai estar aqui para fazer essa negociação. Mas a gente está, como sempre, super aberto ao diálogo”, pontuou só Metrópoles.