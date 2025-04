Vereadores do União Brasil são cassados em Santo Estêvão

Câmara Municipal de Santo Estêvão - Foto: Divulgação | Google Maps

Os vereadores de Santo Estêvão, Rogério Teixeira, José Raimundo Bastos e Narciso Gomes, todos do União Brasil, tiveram os mandados cassados por fraude à cota de gênero nas eleições de 2024.

A sentença da Justiça Eleitoral da 143ª Zona Eleitoral da cidade localizada no Portal do Sertão reconheceu que o partido lançou candidaturas femininas fictícias apenas para cumprir a exigência legal de 30% de mulheres, sem campanha real, votos expressivos ou prestação de contas compatível.

As candidatas Romilza Albino, Risomar Soares e Jucileide Costa foram declaradas inelegíveis por 8 anos. A decisão também anulou todos os votos do partido, determinou retotalização e redistribuição das vagas na Câmara e apontou interferência política do prefeito Tiago Gomes Dias, que nomeou testemunhas para cargos comissionados após a audiência judicial.

“As candidatas não concorreram de forma autônoma. Foram usadas como militantes da chapa majoritária”, destacou a juíza Carísia Sancho Teixeira.

O União Brasil ainda pode recorrer.

Em março, a Justiça Eleitoral, pelo mesmo motivo, também puniu todos os candidatos a vereador do Republicanos, incluindo os dois vereadores eleitos: Drº Uallen (Uallen Barbosa e Barbosa), e Sérgio da APLB (Paulo Sérgio Leite Santos), além dos suplentes da legenda.