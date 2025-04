Junior Muniz nega acordo por Fátima e mantém candidatura na Alba

Deputado estadual Júnior Muniz (PT) - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O deputado estadual Júnior Muniz (PT) negou, nesta quarta-feira, 9, que tenha desistido de sua candidatura à primeira vice-presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A suposta desistência vinha sendo comentada nos bastidores da base governista da Alba, favorecendo a candidatura da deputada estadual Fátima Nunes (PT).

Porém, segundo Júnior, sua candidatura está mantida. O deputado tenta agora adiar a votação, prevista para ocorrer na próxima terça-feira, 15, quando ele estará em viagem para a China, ao lado de dezenas de empresários baianos.

"Eu não retirei minha candidatura hora nenhuma. Estou tentando votar há oito sessões, com três tentativas de botar em votação e não botam. Retiram. Estou esperando até agora. Eu tenho uma viagem no próximo sábado, onde eu vou em uma missão para a China. E, se botarem a votação no período em que estarei na China, não vou poder botar a minha candidatura. Mas, em momento nenhum eu desisti ou tive reuniões para tratar do assunto. Pelo contrário: meus colegas deputados querem votar comigo", afirmou o deputado, com exclusividade ao Portal A TARDE.

Muniz, que antes tentava antecipar a votação, agora negocia com a presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), para adiá-la, para depois da viagem à China.

"Eu estou conversando com a presidente Ivana, para só convocar a votação quando eu tiver na Casa", disse o deputado.

Por outro lado, o Portal A TARDE apurou que, nos bastidores, o líder do governo na Alba, deputado Rosemberg Pinto (PT), que vinha atuando para adiar a votação, neste momento tenta assegurar a eleição para a 1ª vice-presidência na próxima terça, visando favorecer a escolha de Fátima.