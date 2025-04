Apenas seis deputados comparecem ao plenário da Alba nesta quarta

Sessão aconteceu de forma esvaziada nesta quarta, 09 - Foto: Lula Bonfim / AG. A TARDE

A sessão do plenário desta quarta-feira, 9, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) foi encerrada após 23 minutos de aberta, com apenas seis parlamentares presentes.

Relâmpago, a sessão foi acompanhada presencialmente pela reportagem do Portal A TARDE, que registrou as presenças no plenário dos deputados estaduais Samuel Jr. (Republicanos), Alan Sanches (União Brasil), Hilton Coelho (PSOL), José de Arimateia (Republicanos), Maria del Carmen (PT) e Raimundinho da JR (PL).

Durante a sessão, falaram no púlpito os deputados Hilton, em defesa da aprovação de uma lei favorável aos servidores do Poder Judiciário da Bahia; Raimundinho, que direcionou críticas à prefeitura de Dias D'Ávila por ausência de atendimento básico na Saúde; Samuel Jr., que disparou críticas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); e Arimateia, que fez um apelo pela presença dos colegas nas comissões temáticas.

"As comissões precisam funcionar. Na Comissão de Meio Ambiente, estamos há três semanas sem conseguir aprovar projetos de lei de suma importância para o estado da Bahia", reclamou Arimateia.

Durante a manhã, estava prevista a realização de uma sessão da Comissão de Meio Ambiente. A reunião, porém, caiu, devido a falta de quórum suficiente para votação. Na oportunidade, o Portal A TARDE flagrou Arimateia, presidente da comissão, deixando indignado a sala do colegiado.

"Desde que a comissão foi instaurada, o líder do governo Rosemberg Pinto não foi nenhuma vez às reuniões. Será que é represália, por ser presidida por um deputado de oposição?", questionou Arimateia.