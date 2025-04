Deputado recua e encerra disputa por 1ª vice da Alba

Júnior Muniz não tentará mais 1ª vice da Alba - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O deputado estadual Júnior Muniz (PT) abriu mão de disputar com a colega de partido, Fátima Nunes, a 1ª vice-presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), vaga desde a ida de Ivana Bastos (PSD) para o comando da Casa.

Muniz teria sinalizado a desistência em uma reunião com a executiva estadual do PT. Com o recuo, Fátima, que já havia sido indicada pela bancada da legenda na Alba, deve ser a única candidata ao posto. O Republicanos ensaiou lançar o deputado estadual Jurailton Santos, mas a ideia não vingou, segundo apuração do Portal A TARDE.

Em entrevista a uma emissora de rádio local, o líder do governo Jerônimo Rodrigues na Alba, Rosemberg (PT), afirmou que a decisão de Muniz garante uma eleição "com muita tranquilidade".

“Acho que agora nós teremos uma eleição com muita tranquilidade. Eu acho que surpreendeu a todos nós, mas quero dizer que não há nada por trás disso do ponto de vista de disputa política, como houve algumas suposições. Apenas o desejo do deputado Júnior Muniz de ser da Mesa Diretora da Casa, o segundo cargo mais importante, que certamente será da deputada Fátima Nunes”, disse o deputado petista.