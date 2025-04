Éverton Ribeiro pode receber título de Cidadão Baiano na Alba

Éverton Ribeiro deve receber título de Cidadão Baiano - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O meia Éverton Ribeiro, do Bahia, já conquistou muito na sua vitoriosa carreira, mas agora pode ter mais um título: o de cidadão baiano. Isso porque o deputado estadual Matheus Ferreira (MDB) apresentou na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) o Projeto de Resolução que concede o título de Cidadão Baiano ao jogador.

A honraria ainda precisa ser aprovada pela Casa, para que em seguida seja marcada uma data e um horário para sua entrega. Ao fazer a indicação, Matheus ressaltou o engajamento de Éverton com as campanhas sociais promovidas pelo clube.

"O Esporte Clube Bahia promove campanhas em favor da igualdade e da justiça social, e o atleta tem demonstrado muita intimidade com os temas, dedicando a sua imagem à promoção da igualdade e da justiça social em sinal de comprometimento com as questões relacionadas ao povo da Bahia e do Nordeste", destaca trecho do projeto.

Com passagens vitoriosas por clubes como Cruzeiro e Flamengo, Éverton Ribeiro chegou ao Bahia em 2024. O atleta foi uma das principais peças da campanha que levou o Tricolor de Aço para a Libertadores da América depois de mais de três décadas.

Capitão do Bahia, Éverton Ribeiro soma pelo clube 77 jogos, com 7 gols e 11 assistências.