Everton Ribeiro admite erro após cartão vermelho: "prejudiquei o time"

Everton Ribeiro, capitão do Bahia - Foto: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia fazia um bom jogo e buscava ampliar o placar quando vencia o Corinthians, por 1 a 0, mas a expulsão de Everton Ribeiro, aos seis minutos do segundo tempo, mudou o cenário da partida. O Tricolor passou a se defender e, aos 44 minutos de jogo, sofreu o gol que decretou o empate no confronto válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após receber o segundo cartão amarelo e deixar o campo, o camisa 10 do Esquadrão quebrou o silêncio nesta segunda-feira, 31. Everton pediu desculpas pelo cartão vermelho e admitiu ter prejudicado o time na busca pelo primeiro triunfo no Brasileirão.

"Queria me desculpar pela expulsão de ontem, algo tão raro na minha carreira, mas que nunca deixa de me entristecer. É muito ruim sentir que prejudiquei o time. Peço perdão a toda a Nação Tricolor e aos meus companheiros, a quem agradeço também pela dedicação e resiliência mesmo com um homem a menos por quase todo o segundo tempo. Agora é levantar a cabeça, porque a temporada não nos dá tempo para lamentações e quinta-feira temos mais um desafio", escreveu o meio-campista.

Dentro de campo, o Bahia se prepara para enfrentar o Internacional, pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores, na próxima quinta-feira, 3, às 19h, na Arena Fonte Nova. Já pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor visita o Santos, no domingo, 6, às 20h30, na Vila Belmiro, em jogo que terá Everton Ribeiro como desfalque.