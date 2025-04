Adversário do Bahia na Libertadores anuncia demissão de treinador

Martín Lasarte, ex-treinador do Nacional, do Uruguai - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos adversários do Bahia na fase de grupos da Libertadores, o Nacional, do Uruguai, anunciou, neste domingo, 30, a demissão do treinador Martín Lasarte antes do início da competição continental para a equipe. O clube divulgou o desligamento do treinador após a derrota por 2 a 1, para o Juventud, em meio a má campanha na primeira divisão uruguaia.

Na sétima colocação com 13 pontos, o Nacional está a oito pontos do Liverpool, que lidera a competição. Curiosamente, Lasarte deixou a equipe uruguaia com um retrospecto positivo, com apenas quatro derrotas em 38 jogos no comando.

O comandante somou 23 vitórias e 11 empates desde que chegou ao time, em junho de 2024, com vínculo contratual até o final da temporada. A diretoria do Nacional decidiu, entretanto, renovar o contrato até o fim de 2025 mesmo após vice-campeonato,.

“Conversei com Lasarte e sua equipe, e decidimos, de comum acordo, que não continuarão no Nacional”, declarou Ricardo Vairo. Em comunicado oficial, o clube agradeceu os serviços prestados e desejou boa sorte ao treinador. Confira:

De común acuerdo, ha finalizado el ciclo de Martín Lasarte como entrenador del primer equipo.



El club agradece y reconoce su dedicación, compromiso y el trabajo realizado junto a su cuerpo técnico.



Nacional será siempre su hogar, y le deseamos el mayor de los éxitos en sus… pic.twitter.com/n1wxxiikEA — Nacional (@Nacional) March 30, 2025

Além do Nacional, o Bahia enfrentará o Atlético Nacional, da Colômbia, e o Internacional, adversário do Tricolor na próxima quinta-feira, 3, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada da fase de grupos.