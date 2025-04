Próximo adversário do Bahia no Brasileiro é detonado pelo presidente

Marcelo Teixeira, presidente do Santos - Foto: Foto: Raul Baretta/ Santos FC

O próximo adversário do Bahia no Campeonato Brasileiro estreou com o pé esquerdo na competição. Após a derrota por 2 a 1 para o Vasco, em São Januário, neste domingo, 30, o presidente do clube paulista, Marcelo Teixeira, criticou o elenco da equipe e detonou o revés "inadmissível" diante do Cruzmaltino.

Pela 1ª rodada do Brasileirão, o Peixe abriu o placar contra a equipe carioca, mas sofreu a virada jogando fora de casa e voltou para casa sem somar pontos. O Santos, entretanto, terá mais uma oportunidade de subir na classificação, contra o Bahia, em jogo marcado no próximo domingo, 6, às 20h30, na Vila Belmiro.

"O time se apresentou relativamente bem, mas perdemos três pontos. Aqui era inadmissível o Santos iniciar uma campanha, em que quer ser protagonista e quer ficar na primeira página do campeonato, vir aqui, com todo o respeito ao Vasco, mas era um jogo para três pontos", disse Marcelo Teixeira.

Tiquinho Soares, atacante do Santos | Foto: Foto: Raul Baretta/ Santos FC

"Lição, sem dúvida alguma, pelo que ouvi no vestiário. Mas não adianta nós ouvirmos no vestiário e não trabalharmos para fazer essas correções. Temos que ouvir, admitir o erro, as falhas gravíssimas e, ao ouvir, nós temos que trabalhar para que, na próxima partida, a gente faça por merecer um resultado positivo. O Santos não poderia sair do Rio sem os três pontos. Não justificando questão física, ausência de jogadores. O Santos tem que vir aqui, com o elenco que está hoje aqui enfrentando o Vasco, e sair com a vitória", concluiu o mandatário.

Contra o Vasco, o Santos não contou com os atacantes Neymar e Soteldo, grandes destaques da equipe. O primeiro revelou, em entrevista ao Charla Podcast, que deve retornar "entre a 2ª e 3ª rodada do Brasileirão", enquanto o segundo deve voltar a treinar com bola nesta semana e pode ficar à disposição do técnico Pedro Caixinha no confronto diante do Bahia.