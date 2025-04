Fátima Nunes é eleita para a 1ª vice-presidência da Alba

Petista é a nova primeira vice-presidente da Alba - Foto: Divulgação

A deputada estadual Fátima Nunes (PT) foi eleita, na tarde desta terça-feira, 15, a nova primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A parlamentar petista concorreu sozinha ao segundo posto mais importante da mesa diretora.

Dos 52 deputados estaduais que compareceram à votação, 41 votaram para eleger Fátima. Também houve dois votos nulos e nove votos em branco.

A eleição de Fátima encerra uma disputa interna na bancada do Partido dos Trabalhadores, já que o deputado estadual Júnior Muniz (PT) vinha se articulando nas últimas semanas para viabilizar sua eleição para a primeira vice-presidência.

Júnior acabou não concorrendo oficialmente ao posto, já que desembarcou nesta segunda-feira, 14, na China, para uma visita à sede da montadora de carros elétricos BYD. Ele fez um pedido público para que a votação fosse adiada para depois da Semana Santa, mas não foi atendido pela presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD).

Mesmo com a ausência do seu rival, Fátima continuou conversando com seus colegas de Alba até o início desta tarde, pedindo voto para garantir uma eleição tranquila à vice-presidência da Casa.

“O dia amanheceu bem. No momento, na Casa, tem o meu nome. Eu estou circulando, visitando os colegas. Estou ligando, conversando e buscando. Estou confiante”, declarou Fátima ao Portal A TARDE, ainda durante a manhã.

A vitória de Fátima Nunes é considerada também uma conquista para o líder do governo Rosemberg Pinto (PT), que encampou a candidatura da colega petista frente à resistência de Júnior Muniz.