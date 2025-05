Após escândalo, Lula manda demitir presidente do INSS

Presidente do INSS, Alessandro Stefanutto - Foto: Divulgação | INSS

O presidente Lula (PT) mandou demitir o presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Alessandro Stefanutto, alvo da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União (CGU).

A orientação foi dada ao ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo, após o titular ter sido afastado da função nesta quarta-feira, 23, devido a ação policial para combater um esquema de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões, no valor de R$ 6,3 bilhões.

Nesta manhã, Lupi afirmou que não estava no seu radar a demissão de Stefanutto e o considerou como um funcionário “exemplar”, por esse motivo, ele “não deveria ser queimado na fogueira”.

Em contrapartida, integrantes do Palácio do Planalto disseram ao periódico que a situação do titular do INSS se tornou insustentável. Isso porque governistas temem que o escândalo afete o governo.

Além de Stefanutto, o procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, Vanderlei Barbosa, o coordenador geral de Suporte ao Atendimento ao Cliente e o coordenador geral de Pagamentos e Benefício também foram retirados de seus cargos.