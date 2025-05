INSS libera 1 mil vagas para concurso; veja detalhes

Edital de concurso deve ser publicado até julho de 2025 - Foto: © Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

Até julho de 2025, o novo concurso do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) será publicado e ofertará 1.000 vagas para Técnico do Seguro Social e Analista do Seguro Social, cargo com salário inicial de R$ 9.370,92.

Informações

Além do salário, o cargo ainda tem direito a benefícios que incluem auxílio alimentação (R$ 1.000,00), vale transporte, auxílio-creche (R$ 484,00) e plano de saúde. Neste ano, o certame será organizado pelo Cebraspe e as vagas serão destinadas ao nível superior.

Enquanto o cargo de Técnico do Seguro Social exige graduação em qualquer área, o de Analista do Seguro Social aceitará apenas formações como Contabilidade, Direito e Engenharias.

Entre as atribuições do Analista está a de prestar atendimentos e acompanhamentos aos usuários dos serviços prestados pelo INSS nas agências e aos seus servidores, aposentados e pensionistas. Além disso, o cargo elabora, executa, avalia planos, programas e projetos na área de Serviço Social e Reabilitação Profissional.

Entre as outras atribuições estão a de:

Supervisionar e homologar os programas profissionais realizados por terceiros ou instituições conveniadas;

Realizar avaliação social para fins de concessão de direitos previdenciários e benefícios assistenciais;

Promover estudos sociais e socioeconômicos, pesquisa e levantamento de informações visando à emissão de parecer social para subsidiar o reconhecimento e a manutenção de direitos previdenciários e benefícios assistenciais, bem como à decisão médico-pericial.

Preparação

Entre os assuntos que devem cair no certame estão: Legislação previdenciária; Serviço Social e políticas públicas e Administração e gestão de projetos.

A primeira etapa do concurso do INSS será uma prova objetiva com questões de múltipla escolha ou “certo ou errado”. As disciplinas incluem português, informática, lógica, direito e legislação previdenciária.

Os aprovados farão um curso de formação com duração de até seis meses, que vai preparar os candidatos para atividades práticas do INSS. O modelo seguirá o padrão de concursos anteriores, com algumas atualizações