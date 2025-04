Resultado final do Concurso dos Correios é divulgado

Aplicado em dezembro de 2024, o certame foi a maior seleção da estatal dos últimos 13 anos - Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE

O Correios divulgou nesta segunda-feira, 14, o resultado final do concurso público, que ofereceu 3.511 vagas imediatas, com salários que pagam até R$ 6.872,48. A partir de agora, se iniciam as convocações e contratações dos candidatos aprovados.

A lista dos aprovados, elaborada com base nos resultados das provas e dos procedimentos de verificação (para negros, indígenas e pessoas com deficiência), está disponível no site dos Correios e do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), a banca responsável pela organização do processo seletivo.

Para conferir a relação, o candidato deve informar o cargo, a localidade e a categoria a qual concorreu: ampla concorrência, negros/indígenas ou pessoas com deficiência (PcD).

Com a homologação, passa a valer o prazo de validade do concurso, que será de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período seguindo os critérios da empresa. Ou seja: a seleção ficará válida até abril de 2026.

Aplicado em dezembro de 2024, o certame foi a maior seleção da estatal dos últimos 13 anos. Foram 3.099 vagas para o cargo de carteiro (agente de Correios), com salário inicial de R$ 2.429,26, e 412 para analista de Correios, de nível superior, cuja remuneração inicial é de R$ 6.872,48.