Conab abre inscrições para concurso com salário de até R$ 8 mil

São oferecidas oportunidades de nível médio e superior para cargos de Assistente e de Analista - Foto: Divulgação | Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) abriu as inscrições nesta segunda-feira, 11, para um concurso público que vai preencher 403 vagas no Brasil, inclusive para a Bahia. São oferecidas oportunidades de nível médio e superior para cargos de Assistente e de Analista, com salários que chegam a R$ 8.140,88

O salário-base para o cargo de Analista é de R$ 8.140,88 e para o cargo de Assistente é de R$ 3.459,87. 2.5. A jornada de trabalho é de até 40 horas semanais.

Na Bahia, podem se candidatar às 10 vagas de Analistas oferecidas candidatos com formação em Administração e Engenharia Agrônoma; Para uma das 2 vagas oferecidas para Assistente, podem concorrer formados para Administração e Contabilidade.

Entre os benefícios para as vagas estão Seguro de Vida, Programa de Transporte do Trabalhador, Auxílio Funerável, Assistência à Educação Infantil, Auxílio Alimentação, Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e Previdência Privada Complementar.

Inscrições

As inscrições seguem até o dia até as 23h59min do dia 15 de maio de 2025, e podem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto CONSULPAM. O valor das inscrições será de R$ 50,00 para cargos de nível médio e de R$ 80,00 para cargos de nível superior.

Terão direito à isenção da taxa doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico. Do total oferecido, serão reservadas o mínimo de 20% das vagas para os candidatos com deficiência e/ou reabilitados e 20% das vagas reservadas a candidatos(as) pretos(as) ou pardos(as).

Prova

A prova será aplicado no dia 13 de julho e terá cinco fases: prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Analista e de Assistente; prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Analista; Procedimento de Heteroidentificação para os candidatos que concorrem às vagas reservadas a pretos e pardos; avaliação biopsicossocial para os candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência; e etapas recursais previstas para cada fase.