Concurso e IA: Veja 5 comandos da tecnologia que podem te ajudar

Há quem diga que o uso da Inteligência Artificial (IA) vai destruir a forma de competitividade no mundo do trabalho, corporativo e até mesmo no convívio interpessoal das pessoas. Mas há também aqueles que veem na IA a oportunidade de alavancar o crescimento e eficiência nestes meios, inclusive no que se refere ao aumento da aprovação em concursos públicos.

Especialistas em Inteligência Artificial apontam que o uso correto da tecnologia favorece o preparo e o alcance de informações, que estão espalhadas pelo mundo. Uma dessas ferramentas é o ChatGPT, um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, que pode facilitar esse preparo através de comandos.

Como a Inteligência Artificial pode ajudar na preparação para concursos públicos?

Além de responder perguntas, o ChatGPT, Gemini Google ou Microsoft Copilot são capazes de organizar cronogramas, criar questões simuladas, revisar textos e até mesmo auxiliar no desenvolvimento de redações.

Apesar dessa “mão na roda”, é preciso estar atentos aos possíveis erros e gafes dessas plataformas, que podem não trazer um conteúdo claro.

Confira cinco comandos para alavancar os estudos para concurso públicos

1. Resumos e mapas mentais

Entre as principais funções do ChatGPT está a de transformar conteúdos enormes em resumos ou mapas mentais com tópicos-chave, facilitando a assimilação e revisão rápida de assuntos.

Para facilitar, um pedido por: "Resuma os principais tópicos de Direito Constitucional para concursos públicos" ou “Crie tópicos-chaves de Informática para concursos público e os resume”.

Há como atender os requisitos mais específicos de cada certame, basta aplicar essas informações na busca.

2. Cronograma de estudos

Muitos especialistas aconselham que os candidatos pesquisem por provas de concursos anteriores para facilitar com conteúdos que geralmente costumam ser cobrados por bancas, como a FGV, Cebraspe, Cesgranrio e entre outras.

Uma dica é solicitar ao ChatGPT “Selecionar questões de raciocínio de concursos públicos da FGV” ou “Comente essas questões de raciocínio da FGV”

3. Correções de provas e redações

É possível também que o ChatGPT comente algumas questões e até mesmo corrija alguns erros ortográficos e gramaticais do seu texto.

Para faz isso, a dica é selecionar o texto ou a questão, copiar no campo do chat bot e pedir para fazer a correção. Um comando chave para isso é "Corrija essa redação como se fosse do Cebraspe”.

4. Simplificar conteúdos difíceis

Estudar para concursos significa lidar com conteúdos bastante robustos. Algumas ferramentas de inteligência artificial são especialistas em explicar conteúdos difíceis de maneira descomplicada, ajudando bastante durante os estudos. Pode-se usar o comando “explique os artigos deste conteúdo de maneira simplificada”.

5. Preparação para prova oral

Há também quem use a ferramenta para fazer uma preparação para provas orais, que costumam ser eliminatórias e classificatórias.

Uma dica é pedir ao ChatGPT para que elabore um texto para uma apresentação oral para tal banca avaliadora, atendendo requisitos como clareza, tempo de avaliação e entre outras questões que são cobradas pela banca responsável.

Outra dica é pesquisar quais perguntas costumam ser feitas pelos avaliadores e autores que costumam ser cobrados.