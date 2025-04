13º do INSS será pago nesta semana; saiba quem receberá

13º do INSS começará a ser pago - Foto: Divulgação

A partir desta semana, milhões de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber a primeira parcela do 13º salário.

O pagamento, que contempla aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios como o por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), será feito entre os dias 24 de abril e 8 de maio, conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador após o traço.

A medida antecipa um recurso aguardado por muitos segurados e tem como objetivo movimentar a economia e reforçar o orçamento familiar. Já a segunda parcela do abono será depositada entre os dias 26 de maio e 6 de junho.

Quem tem direito ao 13º do INSS?

Receberão o 13º:

Aposentados; Pensionistas; Beneficiários de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença); Beneficiários de auxílio-acidente; Quem recebe auxílio-reclusão.

Importante: beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não têm direito ao 13º, pois o BPC é um benefício assistencial, e não previdenciário.

Calendário do 13º do INSS – Primeira parcela

Para quem recebe até 1 salário mínimo:

Final 1: 24 de abril

Final 2: 25 de abril

Final 3: 28 de abril

Final 4: 29 de abril

Final 5: 30 de abril

Final 6: 2 de maio

Final 7: 5 de maio

Final 8: 6 de maio

Final 9: 7 de maio

Final 0: 8 de maio

Para quem recebe acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: 2 de maio

Finais 2 e 7: 5 de maio

Finais 3 e 8: 6 de maio

Finais 4 e 9: 7 de maio

Finais 5 e 0: 8 de maio

Calendário do 13º do INSS – Segunda parcela

Para quem recebe até 1 salário mínimo:

Final 1: 26 de maio

Final 2: 27 de maio

Final 3: 28 de maio

Final 4: 29 de maio

Final 5: 30 de maio

Final 6: 2 de junho

Final 7: 3 de junho

Final 8: 4 de junho

Final 9: 5 de junho

Final 0: 6 de junho

Para quem recebe acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: 2 de junho

Finais 2 e 7: 3 de junho

Finais 3 e 8: 4 de junho

Finais 4 e 9: 5 de junho

Finais 5 e 0: 6 de junho