Fraude bilionária: descubra se você teve valores descontados do INSS

Suspeitos cobravam mensalidades irregulares, descontadas dos benefícios de aposentados e pensionistas, sem autorização - Foto: © Marcello Casal jr/Agência Brasil

Em operação deflagrada nesta quarta, 23, pela Polícia Federal (PF) em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) teve como foco um esquema bilionário de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que teria desviado recursos de aposentados e pensionistas ao longo de anos. O Governo Federal divulgou uma forma do cidadão descobrir se houve descontos indevidos (confira abaixo o passo a passo).

De acordo com as investigações, os suspeitos cobravam mensalidades irregulares, descontadas dos benefícios de aposentados e pensionistas, sem autorização. Os desvios, ainda conforme as investigações, ocorreram entre 2019 e 2024 e chegaram a R$6,3 bilhões.

Entenda o esquema

Associações ofertavam serviços com desconto em diversos estabelecimentos como academias e planos de saúde, e falsificavam as assinaturas dos beneficiários do INSS, segundo declarou o ministro da CGU, Vinícius Carvalho.

Carvalho explicou que analisou e entrevistou uma amostra de 1.300 aposentados e pensionistas. Desses, 97% afirmaram nunca terem autorizado descontos em seus benefícios.

Para saber se houve descontos indevidos, beneficiários devem consultar o extrato do INSS pelo app ou site Meu INSS,.

Veja o passo a passo: