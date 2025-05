Açaí, bolo e +: relembre 7 casos recentes de envenenamento no Brasil

Açaí e bolo estão entre alimentos que foram envenenados no Brasil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nos últimos meses, uma onda de envenenamentos e intoxicações envolvendo alimentos tem chamado a atenção de todo o Brasil. Os casos ocorreram em contextos familiares, com comidas servidas em casa ou entregues como presentes, revelando uma face terrível do crime: o uso da alimentação como arma.

Esses episódios reforçam o alerta das autoridades para os riscos de consumir produtos de procedência desconhecida, principalmente em situações que envolvem desentendimentos pessoais ou familiares.

Os principais casos recentes de envenenamento

Baião de dois mortal no Piauí (2025)

Em 1º de janeiro de 2025, em Parnaíba (PI), nove membros da família Silva passaram mal após consumir um prato de baião de dois. Cinco deles morreram. O alimento estava contaminado com terbufós, um inseticida de alta toxicidade.

O padrasto de duas das vítimas, Francisco de Assis Pereira da Costa, foi preso. A trama ganhou contornos ainda mais macabros quando sua companheira, Maria dos Aflitos, confessou ter envenenado uma vizinha com café contaminado para tentar incriminá-la pelas mortes anteriores.

Bolo com arsênio mata família no RS (2024)

Quatro pessoas da família dos Anjos, em Torres (RS), morreram após comer um bolo contaminado com arsênio. O crime, ocorrido em dezembro de 2024, teve como principal suspeita Deise de Moura dos Anjos, nora de uma das vítimas.

Ela foi presa no início de 2025, mas foi encontrada morta na prisão semanas depois. A motivação estaria relacionada a desavenças familiares.

Açaí suspeito mata bebê em Natal (2025)

Um caso ainda em investigação chocou Natal, no Rio Grande do Norte. No dia 14 de abril, após consumirem açaí entregue por um motoboy, uma bebê de oito meses, Yohana Maite, morreu, e uma mulher de 50 anos foi internada em estado grave. A suspeita de envenenamento está sendo investigada, e laudos periciais devem confirmar a causa do incidente.

Ovo de Páscoa envenenado mata duas crianças no MA (2025)

Em Imperatriz (MA), um presente aparentemente inocente se transformou em tragédia. Duas crianças, de 7 e 13 anos, morreram após comerem um ovo de Páscoa entregue por um motoboy. A mãe delas também foi intoxicada e chegou a ser internada.

O bilhete que acompanhava o presente dizia: “Com amor. Feliz Páscoa.” A polícia prendeu uma ex-namorada do atual companheiro da mãe das vítimas. Amostras do chocolate foram enviadas para análise.

Torta suspeita em padaria de BH (2025)

Três pessoas foram hospitalizadas em estado grave após consumirem torta de frango e empadas de uma padaria no bairro Serrano, em Belo Horizonte.

A polícia apura se houve envenenamento ou contaminação por má conservação. O local, que operava sem Alvará Sanitário, foi interditado. As vítimas seguem sob cuidados médicos enquanto os exames laboratoriais não são concluídos.

Bolos de pote envenenados em Goiânia (2023)

Em dezembro de 2023, a advogada Amanda Partata foi acusada de envenenar bolos de pote consumidos por parentes de seu ex-namorado. Duas pessoas morreram. Amanda teria comprado o veneno pela internet e responde por homicídio triplamente qualificado, podendo pegar mais de 100 anos de prisão.

Bombons fatais no Rio de Janeiro (2023)

Lindaci Viegas morreu ao consumir bombons que recebeu como presente no seu aniversário, em 2023. Os doces estavam contaminados com “chumbinho”, um veneno utilizado ilegalmente como raticida. A responsável pelo crime, Susane Martins da Silva, foi presa. O motivo: ciúmes por um ex-namorado em comum entre as duas.