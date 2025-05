Suspeita de envenenar ovo que matou criança é encaminhada a presídio

Jordélia teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Jordélia Pereira Barbosa, de 35 anos, presa por suspeita de ser autora da morte de uma criança de 7 anos que comeu um ovo de páscoa envenenado em Imperatriz, no Maranhão, foi transferida neste domingo, 20, para a Unidade Prisional de Ressocialização Feminina de São Luís (UPFEM). Ela é ex-namorada do atual companheiro de Mirian Lira, mãe da criança.

Jordélia teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada na sexta-feira (18). Ela estava presa em Santa Inês (MA) e, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), deve permanecer no presídio à disposição da Justiça.

A mãe da criança que morreu e a irmã estão internadas em estado grave em uma unidade de saúde de Imperatriz. O corpo do menino que morreu foi enterrado na última sexta-feira, 18. Em depoimento, Barbosa confessou ter comprado o chocolate, mas negou ter colocado veneno. De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por ciúmes e vingança. A polícia realiza perícias para saber se havia veneno no chocolate e determinar qual a causa da morte da criança.

Relembre o caso

Um menino de 7 anos morreu e sua mãe e irmã estão em estado grave após consumirem um ovo de Páscoa envenenado. Segundo as investigações, o chocolate foi enviado por Jordélia Pereira Barbosa, de 35 anos, motivada por ciúmes e vingança. Ela é ex-namorada do atual companheiro de Mirian Lira, mãe da criança.

O caso chocou a cidade maranhense depois que veio à tona a morte do menino, que consumiu um ovo de Páscoa que teria sido envenenado. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Maranhão, que informou que, em depoimento, o pai da criança falou sobre o ovo.