Ciúme e vingança teriam levado mulher a envenenar ovo de páscoa no MA

Menino de 7 anos morreu após comer ovo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Polícia Civil do Maranhão investiga um crime chocante ocorrido em Imperatriz, no sudoeste do estado. Um menino de 7 anos morreu e sua mãe e irmã estão em estado grave após consumirem um ovo de Páscoa envenenado. Segundo as investigações, o chocolate foi enviado por Jordélia Pereira Barbosa, de 35 anos, motivada por ciúmes e vingança. Ela é ex-namorada do atual companheiro de Mirian Lira, mãe da criança.

A polícia identificou a suspeita após analisar imagens de câmeras de segurança, comprovantes de compra e depoimentos de familiares. Jordélia foi presa em Santa Inês, e os indícios apontam que ela teria comprado o ovo de Páscoa, inserido a substância tóxica e enviado o presente à família.

O delegado-geral Manoel Almeida afirmou que o depoimento do atual namorado da vítima foi essencial para esclarecer os fatos e confirmar a ligação entre a suspeita e o crime. A substância usada ainda está sendo analisada.

Em depoimento na Delegacia Regional de Santa Inês, a suspeita confessou ter comprado o chocolate, mas negou ter colocado veneno. No entanto, a Polícia Civil destaca que há indícios suficientes que apontam Jordélia como autora do crime.

'"A gente pode dizer, com o que já colhemos até agora, que temos elementos suficientes para apontar essa autoria para essa pessoa que foi presa. Agora a gente vai esclarecer os detalhes. Que veneno foi esse, o tipo, isso a perícia vai apontar, para que possamos robustecer a nossa investigação e apresentá-la ao Judiciário'"afirmou o delegado-geral.