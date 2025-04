Idoso descobre que amante é homem que fingia ser mulher e leva golpe

Idoso casado se envolveu com pessoa achando que era mulher - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Um idoso de 77 anos enfrentou uma situação bem inusitada. O homem foi alvo de um golpe após se relacionar com uma pessoa pelas redes sociais e chegou a perder R$ 8 mil.

Segundo informações do site Meio News, o idoso de Santa Catarina, que é casado com uma senhora de 73 anos, iniciou pelo Facebook uma conversa com uma suposta jovem de 21 anos e foi surpreendido com o desfecho do "amor virtual".

A publicação disse que o homem conseguiu manter uma relação de três meses. O relacionamento virtual chegou evoluir com o passar do tempo, a partir das trocas de mensagens e fotos.

Neste período, ele transferiu R$ 8 mil a pedido da suposta amante e chegou a negociar a venda da própria casa, único bem do casal de idosos, para planejar uma fuga com pessoa com que conversava.

O "fim" da relação ocorreu quando foi iniciado o processo de venda do imóvel para um vizinho. Isso porque a esposa foi consultada e o caso veio à tona.

Mulher toma atitude após descoberta sobre idoso

A senhora chamou os filhos e todos passaram a investigar a troca de mensagens que ocorria entre eles.

Eles confrontaram e fizeram até cobranças para a suposta jovem. Foi então que acabaram descobrindo que era um homem que conduzia as conversas com o idoso.

A "suposta amante" tinha a ajuda de uma mulher, que era a responsável por enviar áudios e fotos para o senhor.