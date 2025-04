Sinais de facção: confira símbolos que podem levar à morte no Brasil

Essas simbologias estão ligadas ao Comando Vermelho e Bonde do Maluco - Foto: Reprodução/Redes Sociais

No Brasil, símbolos como gestos, cortes de cabelo, tatuagens, roupas, estampas e até cores estão sendo associadas a facções criminosas e podem levar a situações de alto risco. Essas simbologias estão ligadas, principalmente, ao Comando Vermelho (CV) e ao Bonde do Maluco (BDM), as maiores organizações criminosas do estado. O assunto ganhou novamente os noticiários nacionais, após que Sebastiana Luiz da Silva, de 57 anos, ser morta por estar vestida de preto - cor proibida por traficantes ligados ao CV, que a associam a milicianos.

Relembre quais gestos são perigosos e podem levar à morte:

Símbolos:

O antigo símbolo de “paz e amor”, pode ser perigoso ao ser confundido com como o sinal de “2”, condição de pertencimento ao Comando Vermelho, uma das maiores facções do país. Já quem faz pose levantando os três dedos, comum entre os roqueiros, pode ser associado ao Bonde do Maluco, arquirrival do CV.

Roupas:

Camisas de time



Roupas também não escapam das simbologias das facções. Camisas de seleções como Argentina, França, Jamaica e Portugal são usadas por integrantes do Bonde do Maluco. Já o uniforme do Flamengo é associado ao Comando Vermelho.

Desenho



Nem os desenhos escaparam da lista: o rato mais famoso do mundo, Mickey Mouse virou símbolo da facção 'A Tropa', organização criminosa com origem no bairro de São Caetano, em Salvador.

Cores

Assim como no caso de Sebastiana Luiz da Silva, outras mortes já foram registradas associadas à cor preta. A proibição é uma das principais imposições dos traficantes ligados à facção Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro. Isso porque os grupos de milicianos -, ex-policiais que se envolveram com a criminalidade -, que agem nestas localidades, são identificados, exatamente, por se vestirem completamente com roupas nesta cor.

Riscos:

Na hora de cortar o cabelo e desenhar a sobrancelha, muita gente deixou de fazer os tradicionais dois ou três riscos.A moda, que antes era uma escolha estética, tornou-se um motivo de alerta para muitos moradores: o visual passou a ser interpretado como um sinal de associação ao CV ou ao BDM.

Tatuagens:

Algumas tatuagens estão ligadas a facções criminosas, como no caso do escorpião. Na linguagem do crime, o escorpião estaria, supostamente, ligado à facção PCC (Primeiro Comando da Capital), organização criminosa fundada em São Paulo, e que se expandiu para todas as regiões do país.