Acusado de matar ex-mulher na frente dos filhos é preso em Salvador

Paulo Sérgio Santos Cerqueira se apresentou em delegacia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Foi preso nessa quarta-feira, 16, o homem acusado de matar a ex-esposa Catarine Melhor de Souza Cerqueira, de 27 anos, na última segunda-feira, 14, no bairro de São João do Cabrito, Subúrbio de Salvador.

Paulo Sérgio Santos Cerqueira se apresentou à delegacia com o pai, que aceitou colaborar com a polícia e se comprometeu a apresentá-lo na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Periperi. O homem foi conduzido à Polinter, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário.

O suspeito já havia sido preso anteriormente por descumprimento de medida protetiva, mas foi solto em audiência de custódia e passou a usar tornozeleira eletrônica. Dois dias antes do crime, o equipamento foi rompido, impossibilitando o monitoramento.

Paulo matou Catarine de Souza, de 27 anos, com golpes de faca na frente do filho do casal, de três anos, e do filho dela, de sete. Após o crime ele cortou a tornozeleira eletrônica e fugiu, sendo capturado nesta manhã.

A vítima morreu após dar entrada em uma unidade hospitalar com ferimentos graves, incluindo hematomas no rosto e pescoço, além de um corte profundo no ombro esquerdo, realizado com uma arma branca.