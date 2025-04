Homem mata esposa em Salvador horas antes de assinatura do divórcio

Catarine de Souza Cerqueira foi assassinada pelo seu marido Paulo Sérgio Santos Cerqueira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher identificada como Catarine de Souza Cerqueira foi assassinada na madrugada desta segunda-feira, 14, no bairro do São João do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O principal suspeito do crime é o seu ex-marido identificado como Paulo Sérgio Santos Cerqueira que teria cometido o homicídio com golpes de faca horas antes da assinatura do divórcio.

Segundo informações preliminares, Paulo teria invadido a casa vítima por volta das 5h e cometido o crime. Em seguida ele usou o carro de Catarine para fugir.



A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, o crime aconteceu no mesmo dia em que Catarine assinaria a papelada do divórcio.

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou que a vítima apresentava sinais de agressão física, além de um ferimento de arma branca no ombro esquerdo. O crime ocorreu na Rua Barbacena, no bairro de Plataforma. O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), que já identificou o suspeito e realiza diligências para localizá-lo.

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) também acompanha o caso.