Homem mata o próprio amigo a pedradas dentro de casa em Cajazeiras

- Foto: Divulgação | Google Maps

Um homem identificado como Carlos Eduardo de Sousa Silva foi preso em flagrante após confessar ter matado o próprio amigo na manhã desta quarta-feira, 16, no bairro de Cajazeiras V, em Salvador.

Segundo relato do suspeito, a vítima, identificada como Agemir Sousa Oliveira, teria tentado lhe dar uma facada, e ele agiu com pedras, alegando "legítima defesa", Segundo a Polícia Civil, os amigos teriam se desentendido por causa do uma dívida de drogas.

Policiais militares do 12º Batalhão (BPM) foram ao local para isolar a área. A Policia Civil investiga o caso.