Semana Santa: dois homens são presos em operação em feiras de Salvador

Ação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 16 - Foto: Foto: Ascom-PC

Dois homens foram presos em flagrante durante a Operação Pescados, deflagrada na manhã desta quarta-feira, 16, com o objetivo de coibir a comercialização de produtos impróprios para o consumo em feiras livres de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, foram apreendidas 41 máquinas caça-níqueis, um revólver, dinheiro, uma faca e máquinas de cartões foram apreendidos.

As fiscalizações ocorreram nas feiras de São Joaquim e Sete Portas. No local, foram apreendidas amostras de peixes e camarões armazenados de forma inadequada, além de exemplares juvenis de caranguejo, cuja captura e comercialização são proibidas por legislação ambiental.



A ação resultou também na condução de mais cinco pessoas e em apreensões relacionadas a crimes contra a saúde pública, porte ilegal de arma de fogo e contravenção penal. Entre eles, um suspeito foi preso com uma pistola municiada, localizada no interior de um veículo utilizado por ele, e o outro homem por comércio irregular de mercadorias impróprias para consumo. Cinco mulheres foram conduzidas para a delegacia, sendo autuadas por contravenção penal.

Coordenada pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), a ação contou com a participação de cerca de 20 policiais e com o apoio de departamentos operativos da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A Operação Pescados terá novas fases nos próximos dias, com a continuidade das fiscalizações em outras feiras da capital baiana.