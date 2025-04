Troca de tiros deixa um PM ferido e dois homens mortos na Santa Cruz

Material apreendido pela PM no bairro da Santa Cruz - Foto: Divulgação | PM

Durante a realização de rondas no bairro da Santa Cruz, em Salvador, na noite de terça-feira, 15, agentes da Rondesp Atlântico foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados.

Em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registou a morte Edilson Encarnação Guimarães, de 26 anos, e de um homem sem identificação, ocorridas na noite de terça-feira (15). Segundo a polícia, o caso aconteceu no beco da Cocada, no Nordeste de Amaralina.

Houve confronto e após cessarem os disparos dois homens foram encontrados feridos, socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram. Foram apreendidas duas armas de fogo, munições e drogas.

De acordo com a PM, um policial foi atingido na região do braço por estilhaços. O agente foi conduzido para um hospital onde recebeu atendimento médico. Segundo a PM, não corre risco de morte. Na ação, foram apreendidos duas pistolas calibre 380, uma delas com numeração raspada, um coldre para arma de fogo, munições, 160 pinos com crack e 12 porções de maconha, que foram encaminhados para o registro da ocorrência junto à Polícia Civil.