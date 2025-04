Advogado preso por agredir mulher trabalhou com Pablo Marçal

Marçal e Dr. João Neto - Foto: Reprodução

Preso em flagrante acusado de violência doméstica contra a própria esposa, o advogado baiano João Neto já trabalhou com o ex-candidato a Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal.

João Neto, que é famoso na internet, foi chamado por Pablo Marçal para driblar a decisão da Justiça Eleitoral que determinou a suspensão de suas contas nas redes sociais.

Em setembro do ano passado, na audiência em que defendia Marçal, João Neto agrediu um colega de profissão durante uma audiência de reconciliação na cidade de Maceió, em Alagoas. Durante uma discussão na audiência, o advogado teria dado três socos contra o colega de profissão e alegou ter agido em legítima defesa.

“Se bater, pai, no Neguinho, no Pretinho, vai dar problema. Pode ser o presidente, vai dar problema, ou para ele ou para mim. Se a merda for muito grande, a última eu jogo no meu juízo… Enquanto tiver me xingando, eu aceito. Só não aceito que me empurre e me bata. Eu agi em legítima defesa”, afirmou João Neto em vídeo publicado nas redes sociais.

Na ocasião, a OAB de Alagoas se manifestou e disse que enviaria ofícios à Polícia Federal e ao Conselho de Segurança devido às ameaças feitas por João Neto. Veja a nota na íntegra da época:

“Nesta quarta-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, tomou conhecimento da agressão física e das ameaças proferidas pelo advogado João Francisco de Assis Neto a outro advogado durante uma audiência de conciliação no Juizado Especial Criminal e do Torcedor da Capital.

Imediatamente, a OAB/AL entrou em contato com o advogado agredido, solicitando apoio policial no local e enviará ofícios à Polícia Federal e ao Conselho de Segurança, em virtude das ameaças feitas por João Francisco de Assis Neto, além de seu porte de arma.”

Polêmicas na internet

Com 2 milhões de seguidores nas redes sociais, o baiano com atuação em Alagoas ficou conhecido por dar dicas polêmicas a seus seguidores, inclusive sobre como se livrar da acusação de homicídio.

“Se você for meu cliente, não vai dar nada porque cliente meu não mata ninguém. Ah, mas fui eu. Não foi você. Cliente do doutor João Neto não mata ninguém. Ah, mas as câmeras me pegaram. Se as câmeras te pegaram foi você agindo em legítima defesa repelindo agressão atual e iminente. Então, meu irmão, se você matar alguém, ou tão dizendo que você matou, foi legítima defesa”, diz o advogado em uma das gravações.

Entrevista ao A TARDE

João Neto também deu entrevista ao 'A Tarde Talks', onde falou sobre sua carreira. Confira: