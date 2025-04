Socos em colega e mortes na Bahia: relembre polêmicas de João Neto

Além dos famosos bordões, o ex-PMBA é conhecido por algumas polêmicas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O advogado criminalista baiano João Neto, preso em flagrante por violência doméstica na noite de segunda-feira, 14, é famoso nas redes sociais por comentar casos polêmicos envolvendo direito penal e casos de grande repercussão como a de Daniel Alves, jogador de futebol envolvido em acusação de estupro.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher sai ensanguentada do apartamento do advogado criminalista. Ele aparece logo depois com uma toalha para conter o sangue da mulher, que se recusa a aceitar. João Neto aparece logo depois forçando a toalha no rosto da esposa.

Além dos famosos bordões como "no côco e no relógio" (metáfora para tiros na cabeça e no coração), e "cuida, pai", o ex-Policial Militar da Bahia é conhecido por algumas polêmicas envolvendo agressões e mortes: conheça João Neto.

Relembre alguns casos

Agressão contra mulheres

Em entrevista a um podcast, João Neto chegou a afirmar que era favorável à agressão contra mulheres. Quando questionado se existe uma razão para se bater em uma mulher, o advogado criminalista afirmou que “acredita que se tem que bater em mulher”.

“Tem um motivo. Claro que tem. Se ela bater. Se não quer apanhar, não bate. Se a mulher sabe que não aguenta com você, ela vai dar um tapa na sua cara pra quê? Se ela dá uma tapa em sua cara, ela tá querendo tomar outro. Bateu levou! Você é Jesus Cristo para tomar tapa na cara? Se der na minha cara, vai tomar um bucado também”, disse.

Agressões a colega

Em setembro de 2024, o advogado criminalista se envolveu em uma polêmica no meio jurídico quando desferiu três socos contra um colega de profissão durante uma audiência de conciliação em Maceió, Alagoas.

"Se bater, pai, no Neguinho, no Pretinho, vai dar problema. Pode ser o presidente, vai dar problema, ou para ele ou para mim. Se a merd*** for muito grande, a última eu jogo no meu juízo", disse em um vídeo publicado no Instagram.

De acordo com ele, a briga teria iniciado quando João Neto tentava negociar com o cliente e o advogado de outra parte teria se exaltado e gritado contra o advogado criminalista

"Começou a se exaltar e grita me informando que eu não poderia me intrometer, para deixar claro, eu sou advogado legalmente constituído da minha cliente. Ele começou a falar alto e me empurrou. Eu não sou mais homem que ninguém, mas ninguém é mais homem que eu. Enquanto estiver me gritando, me xingando, eu respeito, aceito, só não aceito que me toque, que me empurre. Eu agir em legítima defesa", completou.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seccional Alagoas, informou, em nota, que enviará ofícios à Polícia Federal e ao Conselho de Segurança em razão das ameaças feitas pelo advogado João Neto.

Mortes

Em entrevista a um podcast, o advogado João Neto afirmou que, quando foi Policial Militar, matou 28 pessoas na Bahia, e mais quatro em Alagoas. Segundo ele, todos os casos foram legítima defesa.

"Está aí para responder e eu não tenho medo não. Eu não quero responder como bandido, mas porque matei um safado.... Eu mato dez", destaca Neto.

Entrevista ao A TARDE

